Футбол, комедии, Петров и Хаски на большом экране

В выходные с 24 по 26 апреля жители Новороссийска смогут занять свой досуг в кинотеатре, на футбольном матче или концерте классической музыки с элементами оперы. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Авраменко Фото: Геннадий Авраменко

На что сходить в театр

25 апреля в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится комедийный спектакль «Внимание на меня» театра-постановщика продюсерской компании «М-Арт». В центре сюжета — любовный треугольник, ревность и слежка с детективом.

Стоимость билета — от 2500 руб. (18+)

24 апреля в 18:30 в театре Старого парка Кабардинки пройдет спектакль «Последняя попытка». Описание события гласит, что это комедийная пьеса о любви, кризисе среднего возраста и юности, а также о сложностях семейной жизни.

Стоимость билета — от 2000 руб. (18+)

Вверх

Какой концерт посетить

25 апреля в 19:00 в музейно-историческом комплексе Абрау-Дюрсо пройдет концерт классической музыки проекта «Резонанс». Как сообщают организаторы, в программе слушателей ждет сочетание оперного пения, бас-гитары и клавишных.

Стоимость билета — от 8000 руб. (18+)

Вверх

Что посмотреть в кинотеатре

В эти выходные жители Новороссийска смогут посмотреть в кинотеатрах сразу несколько премьер российского кинематографа с известными актерами в главных ролях. В прокат вышли исторические фильмы, семейное приключенческое кино и свежая драма с Александром Петровым и рэпером Хаски.

Исторический фильм «Ангелы Ладоги» повествует о спортсменах, которые эвакуировали людей из блокадного Ленинграда, рискуя собственной жизнью. В ленте снялись Тихон Жизневский, Виктор Добронравов и Роман Евдокимов.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

Семейный комедийный фильм «Приключения желтого чемоданчика» рассказывает о «чудесном Докторе», который лечит не только болезни, но и трусость с одиночеством. Приключения начинаются в момент, когда неизвестные решают похитить волшебный чемоданчик. В главных ролях — Павел Прилучный, Олег Комаров и Людмила Артемьева.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Еще одна премьера на больших экранах — драма «Коммерсант» в главных ролях с Александром Петровым, рэпером Хаски и Елизаветой Базыкиной. Сюжет разворачивается в Москве 1996 года, когда молодой и успешный банкир ввязывается в масштабную аферу по хищению денег из казны.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Вверх

Чем еще заняться в выходные

26 апреля в 17:00 на стадионе «Центральный» пройдет футбольный матч новороссийского «Черноморца» и саратовского «Сокола».

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

Вверх