«Рустарк» пересмотрит ассортимент и вложения в завод за 60 млрд рублей в Армавире

Компания «Рустарк» планирует реализовать инвестиционный проект по глубокой переработке зерна в Армавире с обновленным продуктовым портфелем. Ранее инвестор намеревался вложить 60 млрд руб. в завод по выпуску лимонной кислоты и крахмалопродуктов. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Во время решения вопросов с землей и энергообеспечением на площадке в Армавире компания анализировала рынок лимонной кислоты, который за последние три года претерпел значительные изменения. По данным министерства, после дополнительного исследования и анализа более 50 рыночных сегментов, с учетом современных тенденций и перспектив развития рынка пищевых ингредиентов, руководство компании приняло решение пересмотреть ассортимент продукции.

Сейчас проект ожидает готовности инфраструктуры территории. Начало его реализации и точный объем инвестиций «Рустарк» обозначит после подведения к площадке всей энергетической и инженерной инфраструктуры. Проект реализуется на территории промышленного парка «Армавир».

ООО «Рустарк» зарегистрировано в поселке Красносельский Гулькевичского района Краснодарского края и ведет деятельность с 2001 года. В 2025 году выручка компании выросла на 8% и составила 6,42 млрд руб. Основным видом деятельности является производство крахмала.

Алина Зорина