На сессии депутаты ЗСК заслушали доклад детского омбудсмена Кубани

На 80-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты заслушали ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в регионе за 2025 год. Документ представила Татьяна Ковалева.

Фото: пресс-служба ЗСК

Как следует из доклада, в отчетном периоде институт уполномоченного продолжил взаимодействие с органами власти и институтами гражданского общества, сосредоточившись на поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитии практик сохранения семьи, правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, а также участии в судебной защите прав детей.

В 2025 году аппаратом уполномоченного было рассмотрено более 2 тыс. обращений граждан. По каждому пятому из них удалось добиться положительного решения и восстановления нарушенных прав. В остальных случаях заявителям были даны разъяснения и оказано сопровождение. Каждое девятое обращение направлялось в органы прокуратуры, при этом по половине таких случаев были приняты меры прокурорского реагирования.

В докладе также отражены результаты мониторингов, касающихся оказания помощи семьям участников военной операции, восстановления родительских прав, развития практик поддержки семей без разлучения с детьми, а также расширения помощи родителям с зависимостями.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил рост объема работы уполномоченного при сохранении качества ее исполнения и подчеркнул значимость деятельности института для решения социально чувствительных вопросов. По его словам, выработанные рекомендации могут быть использованы профильными ведомствами для совершенствования системы защиты прав детей в регионе.

По итогам обсуждения депутаты приняли постановление, утвердив представленную информацию.

Вячеслав Рыжков