Сыры кубанских производителей признали одними из лучших в России

Сыры производителей Краснодарского края получили ряд наград на международном конкурсе Cheese Expo 2026, итоги которого подвели в Москве в рамках выставок Horeca Expo и Coffee Tea Cacao Expo. В конкурсе участвовали более 260 образцов от 42 производителей из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Нидерландов, передает пресс-служба минсельхоза Краснодарского края.

Жюри, в состав которого вошли профессиональные сырные сомелье и отраслевые эксперты, оценивало как крафтовую, так и промышленную продукцию, произведенную из пастеризованного молока. Промышленными считались сыры, для изготовления которых используется более 5 тонн молока в сутки.

По итогам дегустации кубанские производители получили несколько золотых медалей. Среди отмеченных — мягкие козьи сыры «Кроттен» и «Тур де шевр» (СППК «Сырный Олимп»), твердый сыр «Сбринц» («Аффинажный дом Пугачевой»), «Козий камамбер» (Южная сыроваренная компания, ООО «Ипатов»), а также линейка выдержанных сыров «Тима Том», «Партизано», «Партизан Золотой» и «Данитер» (ООО «Экоферма Новонекрасовка»).

Серебряные награды получили, в частности, сыры «Бри» и «Камамбер» производства Южной сыроваренной компании (ООО Bonne Minute), а также ряд позиций от ООО «Ипатов» и «Экофермы Новонекрасовка», включая выдержанные сыры из смешанного молока.

Бронзовые медали присуждены сырам «Камамбер Традиционный» и «Реблошон» (Южная сыроваренная компания, ООО «Ипатов»), а также продукту «Раклет с трюфелем» («Аффинажный дом Пугачевой»).

Конкурс направлен на выявление лучших образцов сыров и сырной продукции как среди ремесленных, так и среди крупных производителей, включая участие аффинеров — специалистов по выдержке сыров.

