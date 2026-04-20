Количество пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до трех

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе в ночь на 20 апреля увеличилось до трех. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали местного жителя с отравлением. Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов погиб один человек, еще один находится в медицинском учреждении.

По данным оперативного штаба региона, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Всего в результате атаки беспилотников прошедшей ночью в Туапсе повреждено остекление в 17 зданиях. Это три частных и семь многоквартирных домов, четыре социально значимых объекта, а также три административных здания.

Алина Зорина