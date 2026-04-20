В Туапсе площадь разлива нефтепродуктов достигла 10 тысяч кв. м

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Керчи Фото: Администрация Керчи

По данным мониторинга, 19 апреля в акватории Черного моря было зафиксировано нефтяное пятно. Оно обнаружено на спутниковых снимках на расстоянии около полутора морских миль от морского порта. По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет порядка 10 тыс. кв м.

Для локализации загрязнения в морской акватории установлены боновые заграждения. В ликвидации последствий задействованы шесть судов порта, включая быстроходные катера и нефтемусоросборщик. Работы по сбору нефтепродуктов продолжаются.

Параллельно ведется очистка реки Туапсе. Загрязнение попало в водоем в результате пожара на морском терминале в ночь атаки. Разлив в реке локализован. Установлено около 750 м боновых заграждений, смонтированы пять специальных устройств для сбора загрязнений, оборудована нефтеловушка.

Специалисты продолжают контроль состояния окружающей среды и проводят мероприятия по минимизации последствий. Работы выполняются с привлечением профильных служб и специализированной техники.

Инцидент связан с повреждением инфраструктуры морского терминала. В настоящее время продолжается устранение последствий и оценка нанесенного экологического ущерба.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь на 20 апреля, зафиксированы повреждения остекления в 17 зданиях. Также в ходе инцидента была повреждена газовая труба протяженностью около 15 м.

Мария Удовик