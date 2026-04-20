В Туапсе после атаки БПЛА повреждены 17 зданий

В Туапсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь на 20 апреля, зафиксированы повреждения остекления в 17 зданиях. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По предварительным данным, повреждения получили три частных домовладения и семь многоквартирных домов. Кроме того, пострадали четыре социально значимых объекта и три административных здания. Уточняется, что информация о масштабах ущерба продолжает обновляться по мере поступления новых данных.

В муниципалитете организована работа специальных групп, которые проводят подомовые обходы и фиксируют последствия происшествия. При необходимости обследование будет продолжено для полной оценки нанесенного ущерба.

Также в ходе инцидента была повреждена газовая труба протяженностью около 15 метров. По информации местных властей, на данный момент аварийный участок восстановлен, угрозы для жителей нет.

На местах падения обломков беспилотников начаты работы по расчистке территории. К ликвидации последствий привлечены дополнительные силы спасательных служб, включая подразделения «Кубань-СПАС». В ночное время в городе функционировал пункт временного размещения, однако в настоящее время он не используется.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь город подвергся очередной атаке беспилотников. По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек, еще один получил травмы и был госпитализирован. В районе морского порта также зафиксировано возгорание.

Кроме того, обломки беспилотных аппаратов повредили ряд объектов городской инфраструктуры, включая образовательные учреждения, культурные объекты и жилые здания. На всех участках продолжают работать оперативные и специальные службы.

Напомним, ранее, в ночь на 16 апреля, в Туапсинском округе также была зафиксирована атака беспилотников. Тогда погибли два человека, еще пять получили ранения. В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации, повреждения получили десятки жилых домов и социальные объекты.

Мария Удовик