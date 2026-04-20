Второй вице-мэр Екатеринбурга заявил о планах перейти в свердловское заксобрание

Заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, чиновник намерен избраться по списку партии от Богдановичской территориальной группы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Толкачев

Конкуренцию за мандат господину Толкачеву составят глава Восточного управленческого округа Николай Клевец, президент благотворительного фонда депутата Госдумы РФ Максима Иванова Сергей Липанин, экс-мэр Богдановича Владимир Москвин, участник специальной военной операции (СВО) Андрей Крапивченко, сотрудница администрации Каменского района Марина Плотникова, работник Центра защиты населения Каменского района Елена Рожина, руководитель пресс-службы «РУСАЛ» Валентин Терентьев и начальник отдела «РУСАЛ» Сергей Моисеев.

Александр Толкачев работает в должности вице-мэра Екатеринбурга с февраля 2026 года, на посту курирует работу благоустройства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ранее, с 2010 года, руководил Талицей (Свердловская область). В 2018 году пережил покушение на убийство: неизвестный выстрелил по автомобилю мэра и скрылся, господин Толкачев не пострадал. В августе 2023 года он покинул пост градоначальника в связи с назначением на должность начальника Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей. В июне 2024 года был утвержден министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, в январе 2026-го — советником губернатора.

Ранее о намерении избраться в свердловский парламент от Железнодорожного одномандатного округа заявил вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, который отвечает за работу департаментов экономики, промышленной и инновационной политики, потребительского рынка и услуг. Чиновник заверил, что в случае победы на выборах сможет добиться «необходимых изменений» в городе.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриотов — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

