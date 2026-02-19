Экс-министр транспорта Александр Толкачев назначен замглавы Екатеринбурга

Экс-министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев назначен заместителем главы Екатеринбурга. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Толкачев

Фото: Борис Ярков Александр Толкачев

Александра Толкачева представят сегодня. Он будет курировать сферу благоустройства и транспорта.

Господин Толкачев работал в должности министра транспорта Свердловской области. В январе его место занял начальник управления автомобильных дорог региона Денис Чегаев. Позднее стало известно, что господин Толкачев назначен советником губернатора Свердловской области.

Александр Толкачев с 2010 года руководил Талицким городским округом. В августе 2023 года перешел на работу в Федеральное агентство по делам национальностей.

Анна Капустина