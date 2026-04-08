Вице-мэр Екатеринбурга заявил о планах избраться в свердловское заксобрание

Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе объединения, вице-мэр планирует избраться в региональный парламент от Железнодорожного одномандатного округа №7. В сентябре 2021 года на этой территории одержал победу Валентин Лаппо (набрал 19,1 тыс. голосов избирателей), опередив кандидатов от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Егора Шаламовских (12,4 тыс.) и от КПРФ Анжелу Поздееву (12 тыс.). На выборах в 2026 году он намерен избраться по списку партии от Железнодорожной территориальной группы.

Дмитрий Ноженко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Валентин Лаппо (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Ноженко заверил, что сможет добиться «необходимых изменений» в Железнодорожном районе Екатеринбурга. «Совместно с коллегами работаем над улучшением инвестиционного климата и созданием площадок для развития промышленности. Планирую и дальше, уже на региональном уровне, делать все необходимое для развития этих направлений и экономики в целом»,— добавил он.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» сообщили, что господин Ноженко продолжает занимать пост вице-мэра. Чиновник не направлял заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Дмитрий Ноженко начал трудовую деятельность в екатеринбургском филиале акционерного банка «Капитал» в должности дилера валютных операций, в дальнейшем был утвержден и.о. начальника валютного отдела. В 2000 году получил пост заместителя председателя комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку, в 2003-м возглавил комитет администрации по организации бытового обслуживания населения. В 2006 году был назначен заместителем министра торговли, питания и услуг Свердловской области, в 2012-м — министром экономики и территориального развития региона. В 2017 году перешел в администрацию Ленинского района Екатеринбурга на позицию главы. В 2021 году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил его своим заместителем. В администрации он координирует работу департаментов экономики, промышленной и инновационной политики, потребительского рынка и услуг.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриотов — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

Василий Алексеев