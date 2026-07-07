«Россети» и Правительство Свердловской области будут развивать цифровую инфраструктуру региона

В рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ - 2026» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и генеральный директор «Россети Урал» (дочернее общество ПАО «Россети») Дмитрий Воденников подписали соглашение о развитии центров обработки данных (ЦОД) в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Россети Урал» Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Согласно документу электросетевая компания окажет Правительству Свердловской области экспертную поддержку при разработке и реализации комплексных проектов по проектированию, строительству и эксплуатации ЦОД, а также по расширению сети базовых станций сотовой связи. Отдельное внимание стороны намерены уделить внедрению современных энергоэффективных технологий.

Отметим, что центры обработки данных являются одним из ключевых условий устойчивого экономического развития территорий. Свердловская область располагает комплексом преимуществ для размещения таких объектов, что позволяет рассматривать регион в качестве приоритетной площадки для их строительства.

«Свердловская область обладает всеми ресурсами, чтобы стать альтернативным центром обработки данных с учетом исчерпания возможностей их расширения в московской агломерации. Задача стать ЦОДом для ЦОДов, ведь это инфраструктура нового поколения, от которой напрямую зависит качество жизни людей и условия ведения бизнеса.

Соглашение с «Россети Урал» позволяет усилить эту работу и создавать инфраструктуру, которая будет привлекать в регион инвесторов, готовых вкладывать в новые высокотехнологичные производства», – подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Развитие ЦОД и сетей связи являются фундаментом для обеспечения доступа к современным цифровым сервисам, которыми ежедневно пользуются жители региона. Мы готовы предоставить наш экспертный потенциал и инфраструктуру для реализации поставленных задач на территории Свердловской области», – отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.