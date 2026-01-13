Экс-министр транспорта Толкачев назначен советником свердловского губернатора

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев получил должность советника губернатора Дениса Паслера, рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Среднего Урала. Господин Толкачев покинул должность главы ведомства в январе, проработав на посту полтора года. На посту министра его сменил начальник управления автомобильных дорог региона Денис Чегаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Толкачев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Толкачев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее советником Дениса Паслера также был назначен бывший министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, который руководил ведомством на протяжении девяти лет. В декабре господин Паслер ликвидировал должность чиновника и создал пост первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки. Его занял первый заместитель главы Среднего Урала Алексей Шмыков.

За девять месяцев руководства Свердловской областью Денис Паслер сократил количество членов регионального правительства с 28 до 25 человек. С сентября 2025 года он переназначил семь заместителей губернатора, девять министров и двух директоров департаментов. Новыми членами правительства помимо Дениса Чегаева стали заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов, министры Алексей Рубцов (энергетика и ЖКХ), Илья Марков (культура), Евгений Шонов (цифровое развитие и связь) и Андрей Антипов (возглавил объединенное из двух ведомств министерство экономики, инвестиций и территориального развития). Должность вице-губернатора, которую занимал Олег Чемезов (в сентябре был арестован по делу о мошенничестве), остается вакантной.

Василий Алексеев