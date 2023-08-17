Глава Талицы Александр Толкачев подал в отставку

Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев написал заявление об уходе с руководящего поста. Об этом он сообщил в своей группе «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев

Фото: Ксения Талькина Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев

Фото: Ксения Талькина

«Мне предложили работу в Федеральном агентстве по делам национальностей. В современной ситуации в стране и в мире эта деятельность очень важна. В приоритете - обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия в России. Моя конкретная задача - обеспечить это на новых территориях Российской Федерации»,- написал господин Толкачев.

Напомним, Александр Толкачев занимает пост главы Талицкого городского округа с 2010 года. В 2018 году он пережил покушение на убийство: неизвестный выстрелил по автомобилю чиновника и скрылся. Господин Толкачев не пострадал. В прошлом году в интервью «Ъ-Урал» он рассказал, что за 12 лет главный завод округа «Талицкое молоко» из откровенно убыточного превратился в одно из крупнейших предприятий Свердловской области и Уральского федерального округа. Несмотря на это, господин Толкачев отметил, что Талица испытывает проблемы с нехваткой рабочих мест и оттоком трудоспособного населения.

Василий Алексеев

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