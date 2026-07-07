«Россети Урал» и «Ростелеком» объединят усилия для развития световой инфраструктуры городов Урала и Прикамья

«Россети Урал» и «Ростелеком» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» договорились о сотрудничестве для развития световой и цифровой инфраструктуры в регионах присутствия энергокомпании. Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников и директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Россети Урал» Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Стороны окажут поддержку муниципальным образованиям в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае по созданию концепции единой цветосветовой среды, внедрению энергосберегающих технологий, развитию архитектурно-художественного освещения, высокотехнологичной цифровой инфраструктуры и центров обработки данных.

Современная световая инфраструктура напрямую влияет на повышение комфорта и безопасности городской среды, а также формирует эстетичный архитектурно-художественный облик муниципальных образований. При этом внедрение современных энергосберегающих технологий при реализации проектов по освещению позволит администрациям населенных пунктов сократить расходы на содержание сетей наружного освещения.

В области информационных технологий компании намерены содействовать повышению уровня автоматизации управления и мониторинга сетей освещения, что обеспечит их надежную и эффективную эксплуатацию. Также сотрудничество в области предоставления комплексных решений для центров обработки данных будет способствовать повышению цифрового суверенитета макрорегиона и страны.

«Совместные усилия «Россети Урал» и «Ростелеком» позволят реализовать комплексные проекты по созданию современной световой среды в городах присутствия. Мы видим значительный потенциал в использовании энергоэффективных решений, которые не только повысят комфорт жителей, но и обеспечат существенную экономию бюджетных средств. Развитие цифровой инфраструктуры, включая центры обработки данных, станет дополнительным драйвером технологического роста регионов», – отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

«Для нас сотрудничество с «Россети Урал» – это возможность применить наши компетенции в области цифровых решений для создания интеллектуальных систем управления городским хозяйством. Мы готовы предложить современные технологии мониторинга и управления сетями освещения, а также комплексные информационные решения для центров обработки данных. Уверен, что наше партнерство внесет весомый вклад в цифровизацию Уральского региона и повышение качества жизни его жителей», – подчеркнул директор Екатеринбургского филиала «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Напомним, в прошлом году на «ИННОПРОМ-2025» компании уже подписали соглашение о сотрудничестве, ключевым направлением которого стала совместная разработка и внедрение отечественных мобильных решений и сервисов для электросетевой отрасли.