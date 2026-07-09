«Россети Урал» и «РБ Медиа» подписали соглашение о размещении информационных конструкций

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ - 2026» руководитель направления технологического присоединения и развития дополнительных услуг «Россети Урал» Юрий Черников и глава «Группы компаний «РБ Медиа» Богдан Голубицкий подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам размещения информационных конструкций на зданиях электросетевой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Россети Урал» Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Документ определяет взаимодействие сторон при предоставлении мест для установки и эксплуатации рекламных объектов на зданиях и сооружениях, принадлежащих «Россети Урал». Реализация проекта открывает новые инструменты взаимодействия с жителями городов присутствия компании. Конструкции также смогут использоваться для трансляции социально значимой информации, анонсов городских и региональных мероприятий, а также сведений о важных событиях.

«Это сотрудничество позволит нам эффективно использовать потенциал наших зданий для размещения современных информационных решений. Мы также сможем внести свой вклад в формирование комфортной и информационно открытой городской среды, где каждый житель сможет быть в курсе главных событий родного города», – подчеркнул руководитель направления технологического присоединения и развития дополнительных услуг «Россети Урал» Юрий Черников.

«Партнерство с «Россети Урал» открывает новые горизонты для развития информационной инфраструктуры региона. Мы готовы предложить современные форматы, способствующие повышению информированности граждан и развитию коммуникационной среды городов», – отметил генеральный директор «Группа компаний «РБ Медиа» Богдан Голубицкий.

Отметим, что подписанное соглашение развивает линейку нетарифных услуг, оказываемых электросетевой компаний. «Россети Урал» предлагают различные решения под запросы клиентов. Например, комплекс услуг по проектированию и монтажу уличного и фасадного освещения, электромонтажным работам «под ключ», а также строительно-монтажные работы для промышленных и инфраструктурных объектов. В 2025 году выручка от этого вида деятельности составила порядка 2,5 млрд рублей.