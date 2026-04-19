Главные новости за выходные 18–19 апреля

18 апреля мужчина застрелил из карабина четырех человек в Голосеевском районе Киева, а затем взял в заложники покупателей местного супермаркета. Прибывший на место спецназ после безрезультатных переговоров начал штурм помещения, во время которого преступник был убит. Позднее было установлено, что нападавший застрелил одного из заложников в супермаркете. В результате действий преступника ранения получили 14 человек. Погибли шесть человек. Уголовное дело расследуется по статье о теракте.

Утром 18 апреля Иран заявил, что отзывает прежнее соглашение, разрешавшее ограниченный коммерческий транзит через пролив. После предупреждения Ирана около 20 судов, ожидавших прохода, были вынуждены развернуться. Минимум два судна под флагом Индии были атакованы КСИР при попытке пересечь пролив. Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что в настоящее время проход судов через пролив не является безопасным.

Власти Литвы и Латвии уведомили премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что не пропустят его самолет по пути в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

В Томске демонтировали Камень скорби и памятные таблички, установленные в Сквере памяти жертв политических репрессий у мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

Двух заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следственные действия проводились непосредственно на рабочих местах чиновников, где также прошли обыски.

Основательница лондонского бутика Browns Джоан Бурштейн умерла в возрасте 100 лет. Browns сотрудничал с модельерами Джоном Гальяно, Полом Смитом, Джорджо Армани и другими.

Умерли две французские актрисы. Четырехкратная лауреатка «Сезар» Натали Бай умерла в возрасте 77 лет. Она умерла 17 апреля. В тот же день скончалась 57-летняя Надя Фарес, которая находилась в коме на протяжении недели после потери сознания в бассейне.