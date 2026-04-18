Умерла основательница лондонского бутика Browns Джоан Бурштейн

Основательница лондонского бутика Browns Джоан Бурштейн умерла 17 апреля в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Vogue Business со ссылкой на ее детей. Browns сотрудничал с модельерами Джоном Гальяно, Полом Смитом, Джорджо Армани и другими.

Госпожа Бурштейн основала Browns в 1970 году вместе с мужем Сидни Бернстайном. Это «произвело революцию в британской розничной торговле», пишет Vogue Business. В 1984 году Browns купил и выставил на витринах коллекцию Джона Гальяно, которую модельер подготовил в качестве дипломной работы в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина.

В 1981 году Джоан Бурштейн познакомилась с Кельвином Кляйном и выставила его коллекцию в Browns. Затем бутик начал сотрудничать с Missoni, Ralph Lauren, Donna Karan и другими брендами. В 1987 году Browns стал первым бутиком, который начал продавать коллекции Comme des Garcons.

В 2006 году Джоан Бурштейн была награждена орденом Британской империи за заслуги перед индустрией. В 2007-м сын основателей Browns Саймон Бурштейн стал управляющим директором бутика, дочь Кэролайн Хаммонд — креативным директором.