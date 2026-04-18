Умерла французская актриса Натали Бай

Французская актриса Натали Бай умерла в возрасте 77 лет. О смерти четырехкратной лауреатки кинопремии «Сезар» агентству AFP сообщила семья.

Натали Бай

Натали Бай

По словам родственников, артистка страдала от деменции. Она умерла вечером 17 апреля у себя дома в Париже.

«Мы очень любили Натали Бай, — написал президент Франции Эмманюэль Макрон в X. — Ее голос, ее улыбка и ее скромность украшали последние несколько десятилетий французского кинематографа ... Наши мысли с ее семьей и близкими».

Актриса родилась 6 июля 1948 года во французской коммуне Менвиль. Детство провела в Париже. В ранние годы Натали Бай занималась балетом, ее педагогом была прима-балерина Мариинского театра Ольга Преображенская. В 1972 году госпожа Бай окончила парижскую Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Актриса работала с Франсуа Трюффо, Жан-Люком Годаром, Клодом Шабролем и другими режиссерами. Широкому зрителю актриса известна по роли матери главного героя в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Последней киноработой Натали Бай стала картина «Аббатство Даунтон: Новая эра» Саймона Кертиса.