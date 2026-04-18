Иран объявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом

Вооруженные силы Ирана приняли решение восстановить военный контроль над Ормузским проливом из-за «пиратских» действий США. Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба иранского военного командования.

«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, Исламская Республика Иран добросовестно согласилась разрешить ограниченному числу нефтяных танкеров и торговых судов проходить через Ормузский пролив в контролируемом режиме. Однако американцы, неоднократно нарушая свои обязательства, продолжают заниматься пиратством и грабежом в условиях так называемой блокады», — указано в заявлении (цитата по пресс-службе Корпуса стражей исламской революции).

Из-за действий США «стратегически важный пролив находится под полным контролем вооруженных сил». Пока США не восстановят полную свободу передвижения судов в иранские порты и из них, «ситуация в Ормузском проливе останется в нынешнем состоянии», добавили в штабе. Подчеркивается, что Иран отзывает соглашение, разрешавшее ограниченный коммерческий транзит через пролив.

Днем 17 апреля Иран официально сообщил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на время действия перемирия. Вечером того же дня Военно-морские силы КСИР объявили о новом порядке судоходства в Ормузском проливе. Согласно их планам, гражданские суда будут идти по определенным Тегераном маршрутам и только с разрешения военного ведомства.