В Томске демонтировали мемориалы в Сквере памяти жертв политических репрессий

В Томске демонтировали Камень скорби и памятные таблички, установленные в Сквере памяти жертв политических репрессий у мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

«Демонтированы камень Скорби и другие национальные мемориалы, посвященные жертвам советских репрессий. В настоящий момент сквер огорожен забором, убирают лавочки, урны, качели, которые были установлены в рамках благоустройства», — сообщает «РИА Томск» со ссылкой на корреспондента.

Камень скорби в Томске установили в 1992 году в память о жертвах большевистского террора. Вблизи располагались памятные знаки репрессированным калмыкам, полякам, эстонцам, латышам, литовцам.