Глава Минэнерго США признал небезопасность прохода через Ормузский пролив

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что в настоящее время проход судов через Ормузский пролив не является безопасным. В интервью телеканалу CNN он ответил утвердительно на соответствующий вопрос ведущего. При этом господин Райт отверг предположение о том, что снятие торговой блокады США с Ирана могло бы снизить напряженность и обеспечить судоходство.

Крис Райт

Фото: Mariam Zuhaib / AP Крис Райт

По словам министра, Вашингтон продолжает кампанию максимального давления на Тегеран, и иранские товары больше не будут проходить через пролив. Он также подчеркнул, что финансовые и банковские санкции наносят сильный удар по Ирану.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля, жертвами стали более 3 тыс. человек. 8 апреля было объявлено двухнедельное перемирие, однако прошедшие в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. Боевые действия не возобновлялись, но США ввели блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.