Умерла французская актриса Надя Фарес

Французская актриса Надя Фарес умерла 17 апреля в возрасте 57 лет. Она находилась в коме на протяжении недели после потери сознания в бассейне. По словам дочерей актрисы, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает L’Humanite.

11 апреля Надю Фарес вытащили без сознания из бассейна в Париже. Правоохранительные органы начали расследование, но пока «никаких противоправных действий» не выявлено, пишет L’Humanite. В 2007 году актриса перенесла операцию на головном мозге после аневризмы. Также ей провели три операции на сердце за четыре года.

Надя Фарес родилась в 1968 году в Марракеше. Она выросла в Ницце, затем переехала в Париж. Дебютировала в кино в 1990-х годах, работала с французскими режиссерами Александром Аркади, Клодом Лелушем, Берни Бонвуазеном и другими. Наиболее известна по роли в фильме Матье Кассовица «Багровые реки» с Жаном Рено и Венсаном Касселем. Сыграла более чем в 20 фильмах и сериалах, среди них — «Киллер по вызову», «12 мелодий любви», «Мужчина и женщина: способ применения» и другие.