В Москве задержали двух заместителей главы Федеральной службы приставов

Двух заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (ГУ ФССП) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, следственные действия проводились непосредственно на рабочих местах чиновников, где также прошли обыски. Задержанным инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК).

Как добавил источник агентства, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании для фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.