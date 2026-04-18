Число погибших при стрельбе в Киеве увеличилось до шести

Пострадавшая при стрельбе в Голосеевском районе Киева женщина умерла в больнице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Общее число жертв увеличилось до шести. Ранее сообщалось о пяти погибших и 15 пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Stringer / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Шестерым оказали медицинскую помощь на месте, написал господин Кличко в Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших — четырехмесячный ребенок, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую поджег злоумышленник перед тем, как начать стрелять.

18 апреля мужчина вышел на улицу с огнестрельным оружием и начал стрелять в случайных прохожих. Затем он зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям. Спецназ ликвидировал нападавшего во время штурма. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, мужчина был вооружен легально зарегистрированным оружием.