В Киеве мужчина взял заложников в супермаркете после стрельбы на улице
В Киеве мужчина стрелял в людей на улице, затем взял заложников в супермаркете. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию, передают местные СМИ.
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
По предварительным данным, стрельба произошла в Голосеевском районе. Издание «Новини.Live» сообщает, что есть данные об одном погибшем и нескольких раненых. «Киев Новини» сообщает о четырех погибших.
Согласно видеозаписям очевидцев, мужчина в упор стрелял на улице в случайных прохожих.
«Страна.ua» передает, что позднее преступник взял заложников в гипермаркете «Велмарт». Здание оцеплено силовиками.