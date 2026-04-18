В Киеве мужчина взял заложников в супермаркете после стрельбы на улице

В Киеве мужчина стрелял в людей на улице, затем взял заложников в супермаркете. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию, передают местные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По предварительным данным, стрельба произошла в Голосеевском районе. Издание «Новини.Live» сообщает, что есть данные об одном погибшем и нескольких раненых. «Киев Новини» сообщает о четырех погибших.

Согласно видеозаписям очевидцев, мужчина в упор стрелял на улице в случайных прохожих.

«Страна.ua» передает, что позднее преступник взял заложников в гипермаркете «Велмарт». Здание оцеплено силовиками.