Литва и Латвия отказались пропустить самолет Фицо на День Победы в Москве

Власти Литвы и Латвии уведомили премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что не пропустят его самолет по пути в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил господин Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Я обязательно найду другой маршрут, как и в прошлом году»,— сказал Роберт Фицо (цитата по TASR).

В 2025 году на празднование Дня Победы в Москве приехали 29 иностранных лидеров. Помимо Роберта Фицо, среди них были президент Сербии Александр Вучич, премьер Армении Никол Пашинян, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам и другие.