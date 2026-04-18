Литва и Латвия отказались пропустить самолет Фицо на День Победы в Москве
Власти Литвы и Латвии уведомили премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что не пропустят его самолет по пути в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил господин Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
«Я обязательно найду другой маршрут, как и в прошлом году»,— сказал Роберт Фицо (цитата по TASR).
В 2025 году на празднование Дня Победы в Москве приехали 29 иностранных лидеров. Помимо Роберта Фицо, среди них были президент Сербии Александр Вучич, премьер Армении Никол Пашинян, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам и другие.