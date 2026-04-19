Эксперт: на Кубани спрос на жилье эконом-класса вырос в 4 раза

Спрос на жилье эконом-класса в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года увеличился более чем в четыре раза и стал максимальным показателем на рынке недвижимости региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора Parade Development Тамару Коломийцеву.

По словам эксперта, в целом на Кубани основными драйверами остаются сегменты комфорт- и эконом-класса. При этом наибольший рост продемонстрировал именно эконом-класс — увеличение составило 4,1 раза.

Госпожа Коломийцева также отметила постепенное смещение спроса в сторону высокобюджетных форматов. По ее мнению, ключевая тенденция рынка — концентрация интереса на ограниченном числе наиболее ликвидных и качественных проектов с сильной концепцией.

В премиальном сегменте основной спрос сосредоточен в Сочи, где, по наблюдениям эксперта, сохраняется устойчивый тренд на «премиализацию» рынка недвижимости.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в первом квартале 2026 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке жилья Краснодарского края составила 176 тыс. руб., увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена квартиры в регионе также выросла на 3% и достигла 9 млн руб.

Анна Гречко