Стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья Кубани выросла до 176 тысяч рублей

В первом квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Краснодарского края составила 176 тыс. руб., увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена квартиры в регионе также выросла на 3% и достигла 9 млн руб., следует из данных «Авито Недвижимости», предоставленных «Бизнес ФМ Краснодар».

В Краснодаре «квадрат» на вторичном рынке оценивается в 133 тыс. руб. (+3% за год), в Новороссийске — 162 тыс. руб. (+4%), в Туапсе — 139 тыс. руб. (+4%). В Анапе показатель остался на уровне 173 тыс. руб., в Армавире — 90 тыс. руб. В Сочи стоимость снизилась на 3%, до 289 тыс. руб. за кв. м.

Средняя стоимость квартиры в Краснодаре составляет 6,9 млн руб. (+3%), в Новороссийске — 8,4 млн руб. (+4%), в Анапе — 8,6 млн руб. (–1%), в Сочи — 14,4 млн руб. (–1%), в Армавире — 5,1 млн руб. (+3%), в Туапсе — 6,8 млн руб. без изменений.

На рынке долгосрочной аренды в регионе фиксируется снижение ставок: аренда однокомнатных квартир подешевела на 3% и составляет в среднем 26 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 4%, до 37 тыс. руб. Снижение цен отмечено в Анапе, Армавире, Краснодаре, Сочи и Туапсе, тогда как в Новороссийске аренда «однушек» выросла на 4% и достигла 28 тыс. руб.

В сегменте коммерческой недвижимости Краснодара спрос на покупку снизился на 20% в годовом выражении, на аренду — на 23%. При этом интерес к покупке офисных помещений вырос на 4%, тогда как аренда офисов снизилась на 9%. Сегмент торговой недвижимости показал снижение аренды на 36% при стабильном интересе к покупке.

Вячеслав Рыжков