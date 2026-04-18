Главные новости за 18 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В течение ночи на 18 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники нейтрализованы над рядом субъектов страны, включая Тамбовскую и Ульяновскую области, а также над территорией Краснодарского края и Республики Крым.

На территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния циклона, формирующегося над Турцией. В целом по региону температурный фон будет колебаться в пределах +21 °С, а в горных районах ожидается более прохладная погода — до +11 °С.

Сервис по продаже автобусных билетов Unitiki оштрафован за продажу билетов на рейсы перевозчиков, незаконно совершавших регулярные рейсы на территории Краснодарского края. Речь идет о 24 штрафах (каждый размером по 400 тыс. руб.), наложенных на сервис за нарушения, выявленные Ространснадзором по ЮФО.

В Краснодаре на период проведения Дня поминовения усопших организуют дополнительные маршруты общественного транспорта. Всего планируется задействовать 15 автобусов и 42 трамвая.

В Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь на 16 апреля. Специалисты и экстренные службы ведут разбор завалов и восстановление поврежденных объектов.

На территории нефтебазы в Тихорецке зафиксировано возгорание. По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.