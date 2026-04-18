Циклон над Турцией принесет похолодание и дожди на Кубань

На территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния циклона, формирующегося над Турцией. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, в течение дня атмосферные процессы в регионе будут определяться северной периферией циклона, который принесет плотную облачность и осадки. Это приведет к снижению притока солнечного тепла и, как следствие, к понижению температуры воздуха.

В краевой столице прогнозируется переменная облачность, в дневные часы возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в Краснодаре поднимется до +19 градусов.

В целом по региону температурный фон будет колебаться в пределах +21 градуса. В горных районах ожидается более прохладная погода — до +11 градусов. На Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение, действующее с 18 по 20 апреля. В этот период в отдельных районах прогнозируются сильные осадки, включая ливни с грозами и градом, а также усиление ветра с порывами до 20–23 м/с.

По данным синоптиков, на юго-западных притоках реки Кубань, в том числе в Крымском, Абинском и Северском районах, а также в районе Горячего Ключа и на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.

Специалисты рекомендуют учитывать погодные условия при планировании передвижений и соблюдать меры предосторожности в период действия неблагоприятных метеоявлений.

Мария Удовик