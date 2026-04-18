Сервис Unitiki оштрафован за продажу билетов кубанских перевозчиков-нарушителей

Сервис по продаже автобусных билетов Unitiki оштрафован за продажу билетов на рейсы перевозчиков, незаконно совершавших регулярные рейсы на территории Краснодарского края. Сведения об этом опубликованы на сайте Тверского районного суда Москвы.

Речь идет о 24 штрафах (каждый размером по 400 тыс. руб.), наложенных на сервис за нарушения, выявленные Ространснадзором по ЮФО.

Как следует из опубликованных решений, компанию уличили в продаже билетов на поездки нелегальных перевозчиков на минивэнах, которые фактически выполняли регулярные пассажирские перевозки на территории Краснодарского края.

Машины возили пассажиров из Сочи в Краснодар, Анапу, Новрооссийск, Севастополь, Москву, Донецк, из Ставрополя –– в Ялту, из Краснодара – в Ереван и Тбилиси и так далее. Ространснадзор фиксировал поездки с апреля по октябрь минувшего года.

Нарушения состоят в том, что осуществление регулярных пассажирских перевозок по определенному маршруту и времени, установленным перевозчиком, микроавтобусами не предусмотрено. Регулярные рейсы могут осуществляться только автобусами. Агрегатор же распространял через свой сайт информацию об их предпринимательской деятельности, не предусмотренной законом.

В минувшем году мировой суд Москвы наложил на Unitiki штрафы. Они были обжалованы, обжалования оказались безуспешны, и сейчас соответствующие постановления вступили в законную силу.

Михаил Волкодав