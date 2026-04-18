В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы

На территории нефтебазы в Тихорецке зафиксировано возгорание. По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, организована ликвидация пожара, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

К тушению возгорания привлекли 224 человека и 56 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Специалисты продолжают работу на объекте, обеспечивая контроль над распространением огня и предотвращение возможных рисков.

Оперативные службы координируют действия на месте происшествия. Обстановка находится под контролем профильных ведомств. Дополнительная информация о причинах возгорания и масштабе повреждений уточняется.

Ранее в регионе фиксировались аналогичные чрезвычайные ситуации. В частности, в Туапсе продолжается ликвидация пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. В тушении задействованы 177 человек и 56 единиц техники.

По данным проведенных лабораторных исследований, в Туапсе максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в воздухе во всех контрольных точках не превышают установленные гигиенические нормативы. Мониторинг состояния окружающей среды продолжается.

Также ранее сообщалось о последствиях атаки беспилотников на Туапсинский муниципальный округ. В результате происшествия погибли два человека, включая несовершеннолетнюю. Пять человек получили ранения различной степени тяжести, одной из пострадавших потребовалась госпитализация.

В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. По уточненным данным, повреждения получили 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов, а также три социально значимых объекта. Специалисты продолжают обследование жилого фонда и инфраструктуры, проводится оценка ущерба и планирование восстановительных работ.

Экстренные службы региона продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность населения и оперативное реагирование на возникающие угрозы.

Мария Удовик