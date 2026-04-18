Дополнительный транспорт запустят в Краснодаре на Радоницу

В Краснодаре на период проведения Дня поминовения усопших организуют дополнительные маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 19 по 21 апреля для подвоза жителей к кладбищам на линию выйдут дополнительные транспортные единицы. Всего планируется задействовать 15 автобусов и 42 трамвая. Временные маршруты будут обозначены специальными табличками с буквой «К».

Дополнительные автобусные маршруты будут следовать по следующим направлениям: № 2К «Улица имени Валерия Гассия — Славянское кладбище», № 10К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище», № 67К «Улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище», а также № 140К «Хутор Новый — Новое городское кладбище в хуторе Копанском».

Временные трамвайные маршруты включают направления: № 3 «Западное трамвайное депо — улица Декабристов», № 7 «Западное трамвайное депо — улица имени Димитрова», № 4К «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная», № 5К «Улица имени Петра Метальникова — улица имени Евдокии Бершанской», № 8К «Хладокомбинат — улица имени Петра Метальникова», № 21К «Улица имени Петра Метальникова — Юбилейный микрорайон» и № 6К «Юбилейный микрорайон — улица имени Димитрова».

Введение дополнительных маршрутов связано с увеличением пассажиропотока в дни посещения кладбищ. Организация временного транспортного сообщения направлена на обеспечение доступности и снижение нагрузки на основные маршруты.

Ранее сообщалось, что на Славянском и Новом городском кладбищах Краснодара в период с 18 по 21 апреля будет изменена схема движения транспорта. На подъездах к кладбищам введут одностороннее движение для оптимизации транспортных потоков.

Также в краевом центре начались обследования кладбищ. Специалисты Росгвардии проводят проверки территорий в преддверии Радоницы. Работы будут продолжаться до дня проведения памятных мероприятий.

Радоница в 2026 году приходится на 21 апреля. В этот день традиционно увеличивается поток посетителей кладбищ, в связи с чем в городе принимаются дополнительные меры по организации транспортного обслуживания и обеспечению безопасности.

Мария Удовик