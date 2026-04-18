Ночью ПВО уничтожила БПЛА над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями

В течение ночи с 17 на 18 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 до 08:00. Беспилотники нейтрализованы над рядом субъектов страны, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Ульяновскую области, а также над территорией Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, воздушные цели были зафиксированы и уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Все цели ликвидированы дежурными средствами ПВО в установленном порядке.

В региональных структурах ранее сообщали о последствиях происшествий, связанных с атакой беспилотников. В частности, в Тихорецке зафиксировано возгорание на территории нефтебазы. По информации оперативных служб, к ликвидации пожара привлечены 224 человека и 56 единиц техники. Работы по тушению продолжаются.

На территории Краснодарского края продолжает действовать ограничение на распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, функционированием систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о расположении военных и иных стратегически значимых объектов.

В соответствии с действующими нормами нарушение установленных требований влечет административную ответственность. Для граждан предусмотрены штрафы в размере до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. В случае повторных нарушений санкции могут быть усилены.

Ситуация находится на контроле профильных ведомств. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки и обеспечивают выполнение необходимых мер безопасности на территории задействованных регионов.

Мария Удовик