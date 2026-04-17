Главные новости за 17 апреля: Сочи

В Туапсинском муниципальном округе гражданам, лишившимся жилья в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, предоставили временное размещение в маневренном фонде. На данный момент пострадавшие семьи временно размещены в гостиницах.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Сочинского национального парка и подтвердил законность решений нижестоящих инстанций, признавших за семьей из Сочи право собственности на однокомнатную квартиру с последующей приватизацией. Суд первой инстанции установил, что заявители зарегистрированы и фактически проживают в указанной квартире, после чего признал за ними право на приватизацию с распределением долей по 1/4 на каждого члена семьи, включая несовершеннолетнего.

В Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. Работы ведутся круглосуточно с задействованием специализированных подразделений.

Директором департамента муниципального земельного контроля администрации Сочи стал Аслан Ачмизов. Ранее господин Ачмизов уже возглавлял этот департамент, однако в начале текущего месяца его карточка пропала с портала горадминистрации.

В Туапсинском муниципальном округе в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов повреждения получили около 60 жилых объектов, включая частные и многоквартирные дома, а также социальные учреждения. На текущий момент проверены 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека.

Погибшая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсинском муниципальном округе 14-летняя девочка являлась членом семьи участника специальной военной операции. В настоящее время пострадавшей семье оказывается вся необходимая помощь.