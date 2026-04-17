Кассация защитила право семьи из Сочи на приватизацию унаследованной квартиры

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Сочинского национального парка и подтвердил законность решений нижестоящих инстанций, признавших за семьей из Сочи право собственности на однокомнатную квартиру с последующей приватизацией, передает пресс-служба суда.

Спор касался жилья площадью 36,4 кв. м, предоставленного по ордеру 1957 года бабушке одного из истцов как работнику Сочинского лесхоза. Суд первой инстанции установил, что заявители зарегистрированы и фактически проживают в указанной квартире, после чего признал за ними право на приватизацию с распределением долей по 1/4 на каждого члена семьи, включая несовершеннолетнего. Апелляционная инстанция с выводами согласилась.

Сочинский национальный парк, в границах которого расположен дом, оспаривал судебные акты, указывая на отсутствие оригинала ордера и расхождения в технических характеристиках объекта. Однако кассационный суд признал эти доводы несостоятельными.

В решении отмечается, что первоначальный отказ Росимущества в оформлении прав был необоснован, а представленный технический план может быть использован для кадастрового учета и приватизации. Суд также указал, что ордер на жилье приравнивается к договору социального найма, а его отсутствие само по себе не может препятствовать реализации права граждан на жилище.

Таким образом, судебные акты оставлены без изменения, а жалоба Сочинского национального парка — без удовлетворения.

