Погибшая при атаке БПЛА в Туапсе девочка была из семьи участника СВО

Погибшая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсинском муниципальном округе 14-летняя девочка являлась членом семьи участника специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевой департамент внутренней политики.

По информации ведомства, за каждой семьей участников СВО закреплены сотрудники администраций муниципальных образований, которые обеспечивают взаимодействие и сопровождение. В настоящее время пострадавшей семье оказывается вся необходимая помощь.

Уточняется, что погибшая училась в восьмом классе одной из местных школ. Дата и время проведения похорон на данный момент не определены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля Туапсинский округ подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествия погибли два человека, включая несовершеннолетнюю. Также зафиксированы пострадавшие — медицинская помощь потребовалась пяти гражданам, среди которых ребенок, мужчина и три женщины. Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальным помощь оказана амбулаторно.

В ходе атаки повреждения получили объекты жилой и социальной инфраструктуры. В Туапсе пострадали десятки частных домов и многоквартирных зданий, а также социально значимые учреждения. По уточненным данным, повреждения зафиксированы в 52 частных и восьми многоквартирных домах, а также на трех объектах социальной сферы.

В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают обследование территорий и оценку ущерба. К вечеру 16 апреля проверены 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Работа комиссий продолжается, данные о последствиях уточняются.

Кроме того, в районе морского порта Туапсе зафиксировано возгорание технологического оборудования. На месте продолжают работать экстренные службы, принимаются меры по ликвидации последствий происшествия.

Ситуация остается на контроле региональных властей и профильных ведомств.

