Оставшихся без жилья жителей Туапсе разместят в маневренном фонде

В Туапсинском муниципальном округе гражданам, лишившимся жилья в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, предоставили временное размещение в маневренном фонде. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, на данный момент пострадавшие семьи временно размещены в гостиницах. Одновременно для них уже подобраны жилые помещения в маневренном фонде, куда они будут переселены в ближайшее время. Такая мера направлена на оперативное решение жилищного вопроса для граждан, утративших свои дома.

Пункт временного размещения, развернутый ранее на территории округа, продолжает функционировать, однако в настоящее время постояльцев в нем нет. Несмотря на это, объект сохраняет готовность к приему граждан при необходимости.

Власти муниципалитета продолжают работу по ликвидации последствий атаки. Параллельно ведется обследование поврежденных объектов и оценка причиненного ущерба. Комиссии продолжают обходы домов по обращениям жителей, при этом работа организована в том числе в выходные дни, поскольку количество заявок на обследование может увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в Туапсинском округе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Часть домов получила серьезные разрушения, что потребовало оперативного решения вопроса с размещением пострадавших.

Органы местного самоуправления подчеркивают, что все граждане, оставшиеся без жилья, будут обеспечены временным проживанием. Одновременно рассматриваются дальнейшие меры поддержки, включая восстановление поврежденного жилья и оказание необходимой помощи пострадавшим

Мария Удовик