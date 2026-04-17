Председатель ЗСК рассказал о развитии промышленного туризма на Кубани

В Совете Федерации состоялось обсуждение развития промышленного туризма, в ходе которого сенаторы отметили значимость этого направления для популяризации отечественных производств, профориентации молодежи и привлечения инвестиций в регионы. В числе предложений прозвучала инициатива включить в образовательные программы школ и вузов обязательные посещения промышленных предприятий. О состоянии отрасли на Кубани рассказал председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

По его словам, Краснодарский край, являясь одним из ключевых туристических регионов страны и демонстрируя устойчивый рост промышленного производства, заинтересован в развитии данного сегмента. В регионе ежегодно расширяется перечень предприятий, открытых для посещения.

В настоящее время в крае реализуются четыре промышленных туристических маршрута, включая «Винные дороги Краснодарского края», «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», «Строительная сила Псебая» и «Промышленная мощь русского юга». Кроме того, экскурсии для туристов проводят 25 предприятий обрабатывающей промышленности, еще около ста организаций принимают школьников и студентов в рамках образовательных визитов.

Господин Бурлачко отметил активное участие кубанских компаний в программе «Открытая промышленность», направленной на развитие компетенций в сфере промышленного туризма. По его оценке, предприятия металлургической, химической, транспортной и пищевой отраслей осваивают практики презентации продукции и организации безопасных экскурсий. За время реализации программы Краснодарский край дважды входил в число десяти лидирующих регионов по количеству участников.

Власти региона рассматривают промышленный туризм как инструмент повышения интереса молодежи к работе в промышленности. По мнению председателя ЗСК, демонстрация современных производств и технологических процессов может способствовать формированию у выпускников представления о карьерных возможностях в отрасли и повышению привлекательности рабочих профессий.

