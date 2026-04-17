Комплекс «Имеритинский» в Сочи может возобновить полноценную работу до конца июня

Полноценная работа гостиничного комплекса «Имеретинский» в Сочи может быть возобновлена до конца июня 2026 года после почти трехлетнего простоя. Объект, ранее обращенный в доход государства в 2022–2023 годах, возвращен прежнему владельцу — ООО «Рогсибал», сообщает «Ъ» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность ООО «Имеретинская Ривьера», выступающего учредителем компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным издания, во втором квартале 2026 года «Рогсибал» планирует перезапустить гостиницу, включающую 196 номеров и около 1,1 тыс. апартаментов, расположенных на федеральной территории «Сириус». В самой компании ситуацию не комментируют.

ООО «Имеретинская Ривьера» принадлежит АО «Либра Холдингс» и МКАО «Спитзмар лимитед». Ранее последняя входила в число акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», а «Либра Холдингс» владеет долей в девелопере «Главстрой». Участники рынка связывали эти структуры с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Гостиничный комплекс был обращен в доход государства по решению Хамовнического районного суда Москвы в сентябре 2022 года. Одновременно арбитражные суды расторгли договоры аренды земельных участков общей площадью более 19 га, находившихся в пользовании структур «Рогсибал». В феврале 2023 года объект прекратил работу.

Ситуация изменилась в июле 2024 года, когда суд восстановил права собственности компании на часть объектов комплекса общей площадью 54,6 тыс. кв. м. В рамках достигнутых договоренностей федеральная территория «Сириус» обязалась вернуть семь корпусов и парковочные зоны, получив при этом приоритетное право выкупа активов в случае их продажи.

Стоимость имущества участники рынка оценивают в 15–20 млрд руб. По мнению аналитиков, перезапуск комплекса может поддержать рынок размещения Сочи, где в пиковые периоды загрузка приближается к максимальным значениям. По данным NF Group, в апреле 2026 года на побережье Сочи и в «Сириусе» функционировало около 20,8 тыс. качественных гостиничных номеров.

Эксперты отмечают, что случаи возврата активов, ранее обращенных в доход государства, остаются редкими. В качестве сопоставимых прецедентов на рынке называют урегулирование споров вокруг комплекса Volna Resort & Residence в Сочи, а также ряда активов, связанных с бизнесменом Александром Клячиным.