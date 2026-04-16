После атаки БПЛА в Туапсе повреждены 60 домов

В Туапсе в результате атаки беспилотников повреждены 60 жилых домов, включая 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов, а также три социально значимых объекта, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, обследование проведено в 43 жилых помещениях, где проживают 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены. В ликвидации последствий задействованы 285 человек и 71 единица техники.

Пункт временного размещения продолжает работу на базе школы №6, часть пострадавших размещена в гостиницах — на данный момент речь идет о четырех семьях. Власти также подбирают временное жилье из маневренного фонда для граждан, нуждающихся в переселении.

Глава района поручил провести полное обследование городской инфраструктуры и подготовить смету восстановительных работ, отметив необходимость оперативного приведения пострадавших объектов в нормативное состояние.

По данным Роспотребнадзора, в течение дня проводился мониторинг атмосферного воздуха в шести точках. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

