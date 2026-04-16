Комедийный боевик с Джеки Чаном, панк-рок и «Психея»

На выходных в Новороссийске пройдут концерты для любителей альтернативы и панк-рока, а в кино можно будет посмотреть новый фильм с Джеки Чаном. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Какой концерт посетить

17 апреля в 19:30 в «Пена Паб» состоится концерт группы «Психея». Группа отмечает свое 30-летие и готовит программу со шлягерами, новыми песнями и импровизациями.

Стоимость билета — от 2900 руб. (18+)

18 апреля в 20:00 в «Пена Паб» пройдет выступление панк-группы «Потомучто». Описание концерта гласит, что музыкальный коллектив является свободным проектом, «избавленным от форматов».

Стоимость билета — от 1800 руб. (16+)

Вверх

На что сходить в театр

17 апреля в 19:00 в городском дворце культуры состоится спектакль «Пиковая дама» по мотивам мистической повести Александра Пушкина. Драматический спектакль сыграют актеры «Живого театра».

Стоимость билета — 700 руб. (12+)

Вверх

Что посмотреть в кинотеатре

В прокат в кинотеатрах Новороссийска вышла комедия-боевик с Джеки Чаном в главной роли, а также несколько фильмов ужасов, например, новый эпизод «Пункта назначения». С детьми можно посмотреть сразу несколько новых мультфильмов.

Фильм «Операция "Панда". Дикая миссия» с Джеки Чаном расскажет о приключениях мастера кунг-фу и его панды, которая попадает к дикарям и грабителям. Сюжет завязывается на том, как Джеки Чан оказывается в первобытном времени.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

На большом экране можно посмотреть семейный фильм «Моя собака — космонавт», приуроченный ко Дню космонавтики. Это история про дружбу мальчика Миши с собакой Белкой, которая готовится покорить космические пределы.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Новый мультфильм «Толстяк Юзи» про редкого представителя семейства кошачьих также вышел в прокат. Главный герой обитает в собственной квартире с джакузи и спортзалом, а потом решает найти своих родных, увидев их в телепередаче о диких животных.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Для любителей хорроров на киноэкраны вышли два фильма ужасов — «Мумия. Возрождение зла» и «Пункт назначения. Новая кровь». События фильма от известной кинофраншизы разворачиваются вокруг «Дня мертвых».

Стоимость билета — 300 руб. (18+)

Вверх