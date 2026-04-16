«Сочи Гольф Курорт» за 24 млрд рублей реализуют по механизму КРТ

Инвестиционный проект создания международного гольф-комплекса «Сочи Гольф Курорт» стоимостью 24 млрд руб. планируется реализовать с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ). В настоящее время проект находится в стадии проработки, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным ведомства, инвестор совместно с органами местного самоуправления и региональными исполнительными структурами ведет работу по формированию параметров реализации проекта, а также развитию прилегающих территорий. В рамках этого процесса рассматривается возможность применения механизма КРТ, который позволит комплексно подойти к освоению участка и инфраструктурному обеспечению.

Одновременно ведется корректировка Правил землепользования и застройки в Сочи. Изменения направлены на приведение видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с задачами инвестиционного проекта. Конкретные сроки реализации будут определены после завершения всех процедур, связанных с утверждением параметров комплексного развития территории.

О планах строительства круглогодичного гольф-курорта стало известно в 2024 году. Изначально объем инвестиций оценивался в 28,3 млрд руб., а сроки реализации проекта были обозначены на 2027–2028 годы. Проект входит в число крупнейших инвестиционных инициатив региона.

Согласно информации администрации Сочи, объект планируется разместить в Адлерском районе на территории площадью около 166 гектаров. Реализацию проекта осуществляет компания «Сочи Гольф», входящая в структуру группы компаний «Мантера».

В рамках проекта предусмотрено создание гольф-поля на 18 лунок, академии гольфа с тренировочной инфраструктурой, теннисных кортов и открытого бассейна. Также запланировано строительство гостиничного комплекса, около 300 шале и вилл, клубного дома и экофермы.

В феврале 2026 года председатель совета директоров ГК «Мантера» Александр Ткачев сообщил о планах приступить к строительству объектов международного гольф-центра в 2027 году. Реализация проекта предполагает развитие туристической и рекреационной инфраструктуры на территории курорта.

Мария Удовик