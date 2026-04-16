В Туапсе при атаке беспилотников погибли двое детей

В Туапсе в результате террористической атаки погибли двое. По данным властей, погибшие — дети в возрасте 5 и 14 лет. Семьям погибших выражены соболезнования, им будет оказана необходимая поддержка, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Также сообщается о пострадавших среди взрослых. По предварительной информации, травмы получили два человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

Повреждения зафиксированы в жилом секторе и на территории предприятий, расположенных в районе морского порта. Причиной разрушений стало падение обломков беспилотных летательных аппаратов. Специалисты продолжают обследование территорий.

Для координации действий в муниципалитете развернут оперативный штаб. В его задачи входит организация ликвидации последствий, сбор информации и взаимодействие служб. Также формируются рабочие группы для обхода жилых домов и оценки нанесенного ущерба.

В целях размещения граждан, пострадавших от происшествия, на базе школы №6 организуется пункт временного размещения. Там будут обеспечены необходимые условия для проживания.

На местах происшествий задействованы пожарные расчеты и спасательные подразделения. Проводятся работы по устранению последствий и обеспечению безопасности.

В связи с ситуацией принято решение об отмене занятий в первую смену во всех школах и образовательных учреждениях города 16 апреля. В детских садах функционируют дежурные группы.

Оперативные службы продолжают работу, обстановка находится под контролем. Информация о происшествии и его последствиях уточняется.

Мария Удовик