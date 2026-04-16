На Кубани приведут в порядок почти 400 мемориалов к памятным датам

В Краснодарском крае в рамках гражданско-патриотической акции планируется привести в порядок около 400 памятных мест. Работы охватят мемориальные объекты, связанные с историей Великой Отечественной войны, а также памятники, посвященные участникам других военных конфликтов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В числе объектов, подлежащих благоустройству,— братские могилы, захоронения Героев Советского Союза, мемориальные комплексы с Вечным огнем, а также места, связанные с подвигами советских солдат. Кроме того, планируется обновление мемориала ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, памятников участникам локальных войн, аллей Героев и различных обелисков.

Мероприятия проходят в рамках акции «Дорогами славы», которая реализуется в муниципалитетах региона. Участие в ней принимают представители органов власти, волонтеры, студенты и жители края. Помимо благоустройства территорий, участники проекта знакомятся с историей конкретных памятных мест, что рассматривается как важный элемент патриотического воспитания.

Как отметили в краевой администрации, сохранение исторической памяти и поддержание надлежащего состояния объектов культурного наследия остается одной из приоритетных задач региональной политики. В этих целях ежегодно выделяются бюджетные средства. С 2023 года объем финансирования превышает 80 млн руб., тогда как в 2019 году на аналогичные задачи направлялось порядка 25 млн руб.

По данным властей, на территории Краснодарского края учтено около 20 тыс. объектов историко-культурного значения. Их содержание и охрана находятся в зоне ответственности профильных структур, включая управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Мария Удовик