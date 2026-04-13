Депутаты ЗСК обсудили миграционную ситуацию на Кубани

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на планерном совещании под председательством Юрия Бурлачко обсудили текущую миграционную ситуацию в регионе и меры ее регулирования. В заседании приняли участие представители контрольно-счетной палаты, органов исполнительной власти и правоохранительных структур, а также эксперты.

Открывая обсуждение, господин Бурлачко отметил, что миграция остается одним из наиболее чувствительных факторов, влияющих на социально-экономическое развитие, подчеркнув при этом высокую привлекательность региона для трудовых мигрантов благодаря инфраструктуре, инвестиционной активности и климатическим условиям.

Начальник профильного управления администрации края Александр Болдин сообщил, что с 2022 года в регионе поэтапно вводятся ограничения на привлечение иностранных работников, занятых на основании патентов, а с 1 января 2026 года соответствующий запрет распространен на все виды экономической деятельности. Исключение временно составляло строительство социальных объектов, однако с марта текущего года ограничения начали действовать и в этом сегменте. Кроме того, до конца 2026 года приостановлена выдача патентов иностранным гражданам, въехавшим в Россию после 1 марта.

По его словам, регион также последовательно повышает коэффициент, влияющий на стоимость патента: в 2026 году он установлен на уровне 8, что увеличило размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ до 27,3 тыс. руб. в месяц. Эта мера, как отметил чиновник, направлена одновременно на рост бюджетных поступлений и сдерживание притока избыточной иностранной рабочей силы.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань указал на тенденцию ужесточения миграционного законодательства и усиление контроля за пребыванием иностранных граждан, подчеркнув необходимость повышения эффективности межведомственного взаимодействия и информированности населения.

Экспертное сообщество, в частности профессор Алексей Жеребцов, представило предложения по совершенствованию действующих норм. В ходе дискуссии также рассматривались подходы к формированию политики на 2027 год. Как сообщил господин Болдин, приоритетом останется трудоустройство местных жителей, в связи с чем заявки на квоты для привлечения иностранной рабочей силы подаваться не будут.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию, включающую предложения по дальнейшему совершенствованию региональной миграционной политики и усилению мер противодействия незаконной миграции.

Вячеслав Рыжков