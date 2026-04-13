Сочи и Новороссийск вошли в топ городов РФ по качеству жизни

Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ возглавили рейтинг городов России по качеству жизни по итогам первого квартала 2026 года. Такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ под руководством заместителя научного руководителя Александра Шатилова, с которым ознакомилось «РИА Новости».

В первую десятку также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. При этом наиболее высокую оценку доступности жилья дали жители Оренбурга, Хабаровска и Мурманска, тогда как лидерами по экологическим показателям названы Грозный, Владикавказ и Новороссийск. Наиболее высокий уровень субъективной оценки материального благополучия зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В перечень городов, где, по мнению аналитиков, требуется повышение качества жизни, включены Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита и Якутск.

Рейтинг сформирован на основе мониторинга ряда показателей, включая уровень потребительской активности, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания, экологическую обстановку, развитие образовательной инфраструктуры и доступ к культурным ценностям. Также учитывались состояние дорожной сети, работа коммунальных служб и органов власти, уровень благоустройства, а также социальные характеристики, в том числе распространенность деструктивного поведения и уровень общественной конфликтности.

