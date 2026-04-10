«Основной источник опасности для жителей — это осколки стекла»

В ночь с 5 на 6 апреля Новороссийск пережил очередную массированную атаку беспилотников ВСУ, в результате которой пострадало более 200 объектов жилой инфраструктуры, ранения получили десять человек, включая детей. За весь период с начала СВО Новороссийск подвергался вражеским налетам 30 раз. Начальник управления ГО и ЧС города Игорь Васильев рассказал «Ъ-Новороссийск», что наибольшую опасность для жителей города при атаках представляет битое стекло.

«Основные правила безопасности неоднократно доводились до сведения населения, мы продолжаем повышать осведомленность и регулярно напоминаем о том, какие действия необходимо предпринимать в случае запуска сигнала гражданской обороны "Внимание всем!". Самые надежные каналы с рекомендациями и оповещениями об угрозах — это приложения "МЧС России" и "Безопасный Новороссийск", они работают, в том числе, без стабильного интернет-соединения.

В приложении "Безопасный Новороссийск" собраны карты укрытий для населения, перечень открытых точек сети Wi-Fi, а также наглядные памятки на случай объявления тревоги. В первую очередь, при объявлении воздушной тревоги необходимо пройти в комнату без окон и ни в коем случае к ним не подходить. Укрыться следует в месте между несущими стенами, чаще всего это ванная комната. Если сирены включили, когда человек находится на улице, необходимо немедленно укрыться в ближайшем здании, в цокольном этаже без остекления, в подземном переходе или подземном паркинге. Транспортные средства следует покидать сразу же после объявления тревоги и немедленно искать укрытие. Во время действия сигнала "Внимание всем!" запрещается пользоваться лифтами, это может быть опасно для жизни.

Когда гудят сирены, в 99,9% случаев, кроме плановых учений, это свидетельствует об угрозе атаки беспилотников или безэкипажных катеров. Многие жители в упрек могут сказать: "Где мое защитное сооружение, куда бежать?". У нас даже в советское время не планировалось защитное сооружение на каждого отдельного жителя. Согласно постановлению правительства, граждане используют в качестве укрытий помещения заглубленного пространства. Самое главное правило — держаться как можно дальше от стекол. Основной источник опасности для жителей — это осколки стекла.

В ходе последней атаки в Новороссийске — десять пострадавших. Если бы эти люди находились в коридорах, туалетах, в ванной, они бы, с большой вероятностью, не пострадали. Были случаи, когда во время атак квартиры оказывались полностью разрушены, а хозяева, находившиеся в ванной, не получили ни единой царапины. Во время атак также можно находиться в подъезде, если на этаже нет остекления.

К сожалению, в городе продолжают фиксироваться случаи прогулок граждан по набережной во время отражения атак. Сотрудники полиции, казачества, спасатели рискуют своей жизнью, чтобы сохранить жизни этих людей, хотя сами они должны находиться в укрытиях. Вместо этого сотрудники ездят по набережной, призывают людей покинуть улицы. Правила безопасности должны соблюдаться всеми одинаково».