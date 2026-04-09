Главные новости за 9 апреля. Новороссийск
Всю ночь с 8 на 9 апреля в Новороссийске действовала угроза атаки БПЛА.
Днем в Новороссийске объявили режим ракетной опасности. Он был отменен спустя полчаса.
В 2025 году в Новороссийске выдали десять разрешений на строительство многоквартирных домов. Сейчас заключены шесть договоров по КРТ.
В гортеатре Новороссийска заменят кресла за 14,5 млн руб.
В пасхальную ночь в Новороссийске ограничат движение транспорта на четырех участках вблизи храмов.
Над Черным морем на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.
Экспорт нефти через Новороссийск на объектах КТК осуществляется в штатном режиме, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.
Доставка выносного причального устройства для перевалки нефти усложняется из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявляет «Спутник Казахстан».
Уличный водопровод в Восточном районе Новороссийска отремонтируют за 11,9 млн руб.