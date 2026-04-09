Доставка ВПУ в Новороссийск усложняется из-за конфликта на Ближнем Востоке

Доставка выносного причального устройства для Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске усложняется из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, об этом сообщает «Спутник Казахстан» со ссылкой на главу департамента транспортировки и логистики «КазМунайГаза» Ерболата Мендыбаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Ерболат Мендыбаев заявил, что в настоящее время цены на поставку ВПУ обсуждаются, стоимость выносного причального устройства может измениться в связи с текущим конфликтом на Ближнем Востоке.

«Нужны будут дополнительные средства, все это сейчас обсуждается. В сегодняшнем контракте указана сумма 106 млн долларов... Евро. В связи со сложившейся ситуацией цена может поменяться»,— цитирует источник слова Мендыбаева.

В настоящее время отгрузка нефти в Новороссийске на объектах КТК осуществляется с двух выносных причалов — ВПУ-1 и ВПУ-3. Выносное причальное устройство №2 демонтируют после повреждений, нанесенных в конце 2025 года в ходе атаки киевского режима безэкипажными катерами.

Кристина Мельникова